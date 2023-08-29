Объем торгов биткоином резко просел

CryptoQuant: объем мировой торговли биткоинами достиг пятилетнего минимума

В августе объем мировой торговли самой популярной криптовалютой — биткоином — достиг минимума за последние пять лет. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные CryptoQuant.

Ближе к концу месяца (26 августа) суммарный показатель на всех биржах составил 129307 BTC, а 12-го — оказался на уровне 112317 BTC. Столь низких значений аналитики не фиксировали с 10 ноября 2018 года. В настоящее время объем торговли биткоинами в мире находится примерно на 94 процента ниже мартовского максимума в 3,5 миллиона BTC. Участники глобального крипторынка остаются незаинтересованными в проведении каких-либо операций с криптовалютой, «поскольку ждут катализаторов на фоне скудной ликвидности», считают эксперты.

Эксперты связали подобную динамику с уходом розничных инвесторов с так называемых «медвежьих рынков (ситуация, при которой рынки акций теряют в стоимости более 20 процентов от предыдущих максимумов). Кроме того, на тенденцию спада объемов торгов повлияло ужесточение политики регуляторов США в отношении криптовалют в сочетании с окончанием банковского кризиса в мае.

Во второй половине августа курс биткоина на бирже CoinDesk резко упал, 18 числа в ходе торгов он снизился более чем на две тысячи долларов — до 25,4 тысячи долларов. Однако в дальнейшем котировки скорректировались до уровня 26,4 тысячи. Для сравнения, в начале июля курс биткоина побил рекорд 13-месячной давности, подорожав до 31,3 тысячи долларов за единицу.