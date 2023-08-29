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14:13, 29 августа 2023Россия

В России ответили пожаловавшимся на предложение поехать на СВО мигрантам

Шапша: мигранты пожаловались на предложение поехать на СВО из-за незнания языка

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Пожаловавшиеся на предложение поехать на специальную военную операцию (СВО) мигранты не поняли его из-за незнания русского языка. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша изданию «Подъем».

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой иностранным гражданам отказывают в получении российского паспорта при несогласии подписать контракт с Минобороны.

По словам главы Калужской области, желающим получить российское гражданство рассказывают о льготах, которые дает служба по контракту. При это никакого принуждения к заключению контракта нет, подчеркнул он. Причиной неверной трактовки предложения заключить контракт как требование мог стать языковой барьер, сказал он. «Но тогда нам такие граждане не нужны. Надо сначала выучить русский язык», — резюмировал Шапша.

28 августа в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за отказ от постановки на воинский учет и мобилизации. В пояснительной записке к документу сказано, что лица, принимаемые в российское гражданство, обязаны исполнять обязанности, установленные Конституцией. К одной из таких обязанностей относится защита Отечества, отметили законодатели. По их мнению, на практике после приобретения российского гражданства иностранцы уклоняются от постановки на воинский учет.

Ранее в Челябинске получившим российское гражданство мигрантам раздали повестки в военкоматы прямо на их рабочем месте – одном из городских рынков. Повестки вручили семерым гражданам, еще троих увезли в военкомат.

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    Алан Босиков
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