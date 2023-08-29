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14:41, 29 августа 2023Силовые структуры

Опубликованы первые кадры с места падения вертолета МИ-8 в Челябинской области

Опубликованы кадры обломков потерпевшего крушение вертолета МИ-8

Фото: Telegram-канал SHOT

Опубликованы первые кадры с места падения вертолета МИ-8 в Челябинской области. Их во вторник, 29 августа, публикует Telegram-канал SHOT.

На опубликованных снимках видны горящие обломки и сломанные вертолетные лопасти, потерпевшей крушение машины. По предварительным данным, в результате ЧП три человека, находившихся на борту вертолета, не смогли спастись.

Фото: Telegram-канал SHOT

Как сообщалось ранее, 29 августа, на борту в момент крушения могли находиться четыре человека. Впоследствии стало известно, что вертолет принадлежит ФСБ. Предварительно, Ми-8 упал во время тренировочного полета, вертолет отрабатывал маневр «взлет—посадка».

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    Владимир Седов
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