Глава UFC заявил о попытке взлома своего дома

Глава UFC Дэйна Уайт заявил о попытке взлома своего дома в США

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о попытке взлома своего дома в США. Он рассказал об инциденте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Этот придурок пытался выбить мою входную дверь в городе Левант, штат Мэн», — подписал он снимок и видеозапись с камер на доме, на которые попал преступник. Глава UFC отметил, что заплатит 2500 долларов первому человеку, который передаст полиции данные о нарушителе.

Позднее Уайт сообщил, что преступник был пойман. Он поблагодарил всех, кто способствовал этому.

UFC, являющийся крупнейшим промоушеном по организации турниров по MMA, существует с 1993 года. Уайт возглавляет организацию с 2001 года.