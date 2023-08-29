Губернатор сообщил о гибели двоих человек при обстреле российского поселка

Брянский губернатор Богомаз: при обстреле Климово погибли два человека

При обстреле поселка Климово в Брянской области погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что ими оказались мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Еще один мужчина получил легкое ранение.

Губернатор заверил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Об обстреле Климово со стороны Украины сообщалось ранее 29 августа. В результате атаки оказались повреждены здания школы, несколько административных сооружений и жилые дома. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня.

Позднее Богомаз заявил, что российские войска в ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по пунктам временной дислокации противника. «Подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Семеновка», — пояснил глава области.