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11:34, 29 августа 2023Россия

В Москве девятилетняя школьница попала в больницу после сушки волос феном

РЕН ТВ: в Москве 9-летняя девочка попала в больницу с электротравмой из-за фена

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве девятилетняя школьница попала в больницу с электротравмой и ожогами после сушки волос феном. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 27 августа. Девочка приняла душ и решила посушить волосы феном, однако у прибора оказался оголен провод. Ребенка ударило током.

Родители отвезли юную москвичку в больницу. Медики диагностировали девочке электротравму и электроожог левой кисти 3-й степени. По факту случившегося организовали проверку.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы 11-летнюю девочку госпитализировали с ушибом головы после того, как на нее с высоты сбросили черствый хлеб. До этого в Санкт-Петербурге ученик одной из школ подрался на уроке физкультуры и оказался в реанимации.

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    Анна Щербакова
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