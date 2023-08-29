Во Франции возмутились решением Евросоюза по Украине

Политик Филиппо обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в поддержке конфликта на Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориал Филиппо возмутился решением Европейского союза об отправке Украине снарядов на сумму 1,1 миллиард евро и обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в поддержке конфликта. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!» — заявил политик.

В мае Евросоюз окончательно утвердил пакет помощи на сумму 1 миллиард евро из Еврофонда мира по закупке ракет и гаубичных снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце марта страны ЕС утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.

