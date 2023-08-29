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06:20, 29 августа 2023Мир

Во Франции возмутились решением Евросоюза по Украине

Политик Филиппо обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в поддержке конфликта на Украине

Фото: Pixabay

Лидер французской партии «Патриоты» Флориал Филиппо возмутился решением Европейского союза об отправке Украине снарядов на сумму 1,1 миллиард евро и обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в поддержке конфликта. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!» — заявил политик.

В мае Евросоюз окончательно утвердил пакет помощи на сумму 1 миллиард евро из Еврофонда мира по закупке ракет и гаубичных снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце марта страны ЕС утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.

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    Марина Совина
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