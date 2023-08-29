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13:43, 29 августа 2023Экономика

Еще одна российская компания заморозила цены на ноутбуки и смартфоны

Ретейлер DNS до конца октября заморозил цены на популярную у россиян технику

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Один из крупнейших в России ретейлеров цифровой и бытовой техники DNS заморозил цены на наиболее востребованную у покупателей продукцию. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Мера распространяется на 100 позиций техники и электроники из категорий социально значимых товаров, в том числе на ноутбуки и смартфоны. Также не будут меняться цены на холодильники, плиты, микроволновые печи, электрочайники, блендеры, миксеры, кофеварки, мясорубки, мультиварки, стиральные машины, пылесосы, утюги, фены, климатическую технику, телевизоры, планшеты и другое.

Заморозка продлится до конца октября текущего года. Ретейлер и ФАС отмечают, что в настоящий момент дефицита товаров нет, каналы поставок работают стабильно. Власти считают, что фиксация цен позволит повысить доступность техники и электроники для граждан.

Аналогичные действия ранее принял лидер рынка — компания «М.Видео-Эльдорадо». Ретейлер заморозил цены на уровне июля на 30 категорий товаров, куда попадает бытовая техника и электроника из начального и среднего ценовых сегментов.

Так компании отреагировали на предупреждение Генеральной прокуратуры об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры, которые приводят к необоснованному росту цен. В ведомстве подчеркнули, что такие процессы могут спровоцировать социальную напряженность, а их виновники понесут наказание.

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    Мария Грушко
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