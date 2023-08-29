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00:10, 29 августа 2023Наука и техника

Virgin Galactic запланировала третий коммерческий полет

Virgin Galactic запланировала третий суборбитальный полет с тремя туристами

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Компания Virgin Galactic планирует организовать третий коммерческий суборбитальный полет. Стартовое окно откроется в сентябре, сообщили в компании.

«Virgin Galactic сегодня объявила, что окно полетов миссии "Galactic 03" откроется 8 сентября 2023 года, что означает продолжение ежемесячного цикла космических полетов», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в рамках предстоящей миссии будет совершен третий коммерческий полет в космос, организуемый Virgin Galactic. В экипаж «Galactic 03» войдут трое клиентов, которые приобрели билеты еще в 2005 году.

Ранее в августе издание SpaceNews сообщило, что Virgin Galactic провела первый полноценный туристический суборбитальный полет. Корабль Unity отсоединился от носителя на высоте 15 километров. Полет занял около 16 минут.

В июне стало известно, что коммерческие полеты суборбитального корабля SpaceShipTwo начнутся 29 июня. В ходе полета миссии «Galactic 01» планировали провести эксперименты в условиях микрогравитации.

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    Даниил Иринин
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