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14:51, 29 августа 2023Силовые структуры

Раскрыта предварительная причина падения вертолета МИ-8 в Челябинской области

Предварительной причиной падения МИ-8 под Челябинском назвали плохую видимость

Фото: Telegram-канал SHOT

Причиной падения вертолета МИ-8 в Челябинской области могла стать плохая видимость. Предварительную причину ЧП раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным издания, из-за недостаточной видимости вертолет мог зацепиться за высоковольтные провода, что привело к последующей потере управления пилотом и падению машины на землю.

Очевидцы отмечали, что перед падением вертолет закружился на месте и потом рухнул вниз. ЧП произошло в момент проведения учебно-тренировочного полета. На борту находился пилот-инструктор и два курсанта.

Ранее сообщалось, что упавший вертолет принадлежит ФСБ. Позже были опубликованы кадры обломков потерпевшего крушения МИ-8.

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    Владимир Седов
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