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16:53, 29 августа 2023Наука и техника

Apple увеличила поставки дорогих смартфонов

MacRumors: Apple намерена продать рекордное количество премиальных смартфонов

Фото: Daniel Romero / Unsplash

На долю дорогого iPhone 15 Pro Max пришлось до 40 процентов поставок Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который заявил, что Apple сделала ставку на производство дорогих смартфонов. Так, на долю iPhone 15 Pro Max — самого продвинутого аппарата серии — придется 35-40 процентов от общего объема поставок. Доля iPhone 15 Pro, 15 и 15 Plus уложится в оставшиеся 60-65 процентов.

По оценке Ко, в 2022 году доля самого дорогого флагмана — iPhone 14 Pro Max — также была высокой, но не до рекордных показателей. Автор рассказал, что на долю прошлогоднего топового устройства приходилось до 20 процентов от общего объема поставок. Из этого Мин-Чи Ко сделал вывод, что Apple намерена продать огромное количество премиальных аппаратов.

Ко заявил, что в компании верят в успех iPhone 15 Pro Max. Ожидается, что отличительной особенностью смартфона окажется камера с перископическим объективом, которая будет обеспечивать пяти- или шестикратное оптическое увеличение. Анонс серии iPhone 15 должен состояться 12 или 13 сентября.

Ранее МТС первой в России объявила о запуске предзаказа на iPhone 15. В компании предложили приобрести виртуальный сертификат за 50 тысяч рублей, который затем будет засчитан в счет стоимости нового iPhone.

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    Андрей Ставицкий
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