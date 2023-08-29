Apple увеличила поставки дорогих смартфонов

MacRumors: Apple намерена продать рекордное количество премиальных смартфонов

На долю дорогого iPhone 15 Pro Max пришлось до 40 процентов поставок Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который заявил, что Apple сделала ставку на производство дорогих смартфонов. Так, на долю iPhone 15 Pro Max — самого продвинутого аппарата серии — придется 35-40 процентов от общего объема поставок. Доля iPhone 15 Pro, 15 и 15 Plus уложится в оставшиеся 60-65 процентов.

По оценке Ко, в 2022 году доля самого дорогого флагмана — iPhone 14 Pro Max — также была высокой, но не до рекордных показателей. Автор рассказал, что на долю прошлогоднего топового устройства приходилось до 20 процентов от общего объема поставок. Из этого Мин-Чи Ко сделал вывод, что Apple намерена продать огромное количество премиальных аппаратов.

Ко заявил, что в компании верят в успех iPhone 15 Pro Max. Ожидается, что отличительной особенностью смартфона окажется камера с перископическим объективом, которая будет обеспечивать пяти- или шестикратное оптическое увеличение. Анонс серии iPhone 15 должен состояться 12 или 13 сентября.

Ранее МТС первой в России объявила о запуске предзаказа на iPhone 15. В компании предложили приобрести виртуальный сертификат за 50 тысяч рублей, который затем будет засчитан в счет стоимости нового iPhone.