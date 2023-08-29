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04:09, 29 августа 2023Мир

В МИД РФ рассказали о позиции Москвы по возобновлению ядерных испытаний

МИД РФ: Москва не планирует выходить из договора о запрещении ядерных испытаний

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Москва в настоящее время не планирует выходить из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявили в МИД России, пишет РБК.

При этом дипломаты указали, что Россия возобновит тестовые взрывы, если первыми это сделают США. В МИД уточнили, что за 27 лет документ так и не вступил в силу, в этом виноват Вашингтон.

«Это не мы, а Вашингтон продолжает беспрепятственно пользоваться всеми преимуществами создаваемой в рамках пока не вступившего в силу ДВЗЯИ международной системы мониторинга, но при этом упорно отказывается от ратификации этого договора», — рассказали в ведомстве о позиции Москвы.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия будет вынуждена адекватно реагировать на возможные ядерные испытания США. 2 марта стало известно, что в России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии со стороны США.

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    Марина Совина
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