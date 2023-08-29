Открывший стрельбу по судебным приставам россиянин задержан

В Ноябрьске задержали мужчину, который открыл стрельбу по судебным приставам

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) полиция задержала местного жителя, который открыл стрельбу по судебным приставам. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

В ведомстве заявили, что задержание произошло ночью. После этого мужчину доставили в больницу. Сейчас с ним работают правоохранительные органы.

Задержание попало на видео. Его публикует Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, что дом мужчины горит. По данным канала, задержанный сам поджог его, однако пожарные смогли быстро потушить возгорание. В результате мужчина получил ожог, поэтому был госпитализирован. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

28 августа 61-летний мужчина, который ранее отказался переезжать из аварийного дома в новостройку, открыл стрельбу по приставам. Сначала он выстрелил из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в доме.

Вскоре россиянин вышел на связь и предупредил, что у него в запасе 20 литров бензина. Он стал угрожать, что устроит пожар, если кто-то попытается зайти в его дом.