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12:17, 29 августа 2023Путешествия

Тысячи пилотов в США скрыли психические заболевания и попались

WP: почти пять тысяч пилотов в США заподозрили в сокрытии инвалидности

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Власти США инициировали расследование в отношении 4,8 тысячи американских пилотов, которых заподозрили в сокрытии психических отклонений и других заболеваний. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Пилоты фальсифицировали свои медкарты, чтобы получать пособия по инвалидности и продолжать летать. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), сотрудники авиакомпаний скрывали свои недуги от ведомства, чтобы не терять работу. Однако на медкомиссиях в департаменте по делам ветеранов они открыто заявляли о заболеваниях и даже преувеличивали их, рассчитывая на максимальные выплаты по инвалидности.

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Газета уточнила, что пилоты попались на нарушениях более двух лет назад, но FAA не разглашало детали расследования. С того момента почти 60 пилотам запретили осуществлять рейсы до окончания проверки медицинских записей. Известно, что около 600 пилотов, которые фигурируют в расследовании, работают на пассажирских авиалиниях. Остальные летают по коммерческим лицензиям.

Ранее лайнеру авиакомпании Latam, который летел из США в Чили, пришлось совершить экстренную посадку из-за того, что пилот почувствовал себя плохо. Спасти члена экипажа не удалось.

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    Мария Борисова
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