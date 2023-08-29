Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 29 августа 2023Россия

Власти Челябинской области рассказали об обстановке в районе крушения Ми-8

Челябинский губернатор Текслер: постройки в районе крушения Ми-8 не пострадали
Алексей Текслер

Алексей Текслер. Фото: Александр Богачев / Коммерсантъ

Жители и постройки в районе крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области не пострадали. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Текслер в Telegram.

«Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали», — пояснил губернатор.

По его словам, на месте уже работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Причины крушения воздушного судна на данный момент неизвестны.

28 август Ми-8 упал рядом с поселком Прудный в Челябинской области во вторник, 29 августа. Находившимся на его борту людям спасти не удалось.

Впоследствии стало известно, что потерпевший крушение вертолет принадлежит ФСБ. Предварительно, Ми-8 упал во время тренировочного полета, вертолет отрабатывал маневр «взлет—посадка».

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве пропала 16-летняя российская фигуристка. Что известно о ее исчезновении?

    50-летнюю Гвинет Пэлтроу засняли на улице без макияжа и с седыми волосами

    Глава управляющей компании присвоил миллионы рублей и попал под суд

    КНР утвердила новые карты страны и включила в них территории России

    Российские школьники решили рассказать всю правду об учителях

    Эксперты оценили S.T.A.L.K.E.R. 2

    Поиски пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой попали на видео

    В пассажирский самолет ударила молния во время полета

    Минпросвещения опровергло исключение из ЕГЭ по литературе произведений Пушкина

    В Венгрии указали на ошибочные решения ЕС в украинском конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости