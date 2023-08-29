Власти Челябинской области рассказали об обстановке в районе крушения Ми-8

Челябинский губернатор Текслер: постройки в районе крушения Ми-8 не пострадали

Жители и постройки в районе крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области не пострадали. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Текслер в Telegram.

«Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали», — пояснил губернатор.

По его словам, на месте уже работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Причины крушения воздушного судна на данный момент неизвестны.

28 август Ми-8 упал рядом с поселком Прудный в Челябинской области во вторник, 29 августа. Находившимся на его борту людям спасти не удалось.

Впоследствии стало известно, что потерпевший крушение вертолет принадлежит ФСБ. Предварительно, Ми-8 упал во время тренировочного полета, вертолет отрабатывал маневр «взлет—посадка».