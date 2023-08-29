Россиян предупредили о серьезных последствиях работы с ночным графиком

Невролог Демьяновская: работа с ночным графиком увеличивает риск бесплодия

Работа в ночную смену увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и бесплодия. Об этих и других серьезных последствиях смены распорядка дня в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалистки, люди, которые бодрствуют по ночам и спят днем, сильнее подвержены болезням, так как у них смещается время выработки мелатонина и кортизола — гормонов, отвечающих за здоровый сон. Обычно они вырабатываются в темное время суток, однако днем организм тоже способен их производить, но делает это менее эффективно. «По этой причине ночной сон тяжело заменить дневным: он менее качественный и глубокий. После пробуждения вечером человек чувствует себя больше разбитым, чем отдохнувшим», — отметила невролог.

Демьяновская подчеркнула, что наиболее вредными являются краткосрочные изменения режима, так как организм не успевает к ним приспособиться. В итоге человек перестает нормально отдыхать, что может привести к невнимательности, нервному перенапряжению, психологическим проблемам и выгоранию на работе. «Становится сложно заниматься спортом, увлечения доставляют мало радости. Появляется чувство хронической усталости, апатия, а в некоторых случаях жизнь и вовсе теряет краски — это уже один из признаков депрессивного расстройства», — предупредила врач.

Чтобы минимизировать риски ночной работы и суточных дежурств, Демьяновская посоветовала структурировать график так, чтобы спать не менее восьми часов в сутки. Днем она рекомендовала отдыхать в темном и тихом помещении. Также, по ее словам, важно регулярно заниматься спортом и употреблять больше овощей и фруктов. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лишним весом, повышенным артериальным давлением, а также беременным женщинам Демьяновская предложила перейти на работу с дневным графиком.

Ранее сообщалось, что короткий дневной сон, продолжающийся 20-30 минут, способен восстановить силы и улучшить концентрацию после бессонницы. По мнению клинического психолога Молли Этвуд и сомнолога Ребекки Спенсер, вторая половина дня является лучшим временем, чтобы вздремнуть.