Путин настоял на повышении зарплат и благосостояния россиян

Президент Путин заявил о необходимости повышения уровня зарплат у россиян

Российские власти должны работать над тем, чтобы благосостояние россиян только росло. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с директором ФССП Дмитрием Аристовым, пишет ТАСС.

«Уровень заработной платы повышаться должен и в целом благосостояние людей», — констатировал российский лидер. Таким образом он отреагировал на слова Аристова о должниках.

Помимо этого, президент задался вопросом, какие долги возникают чаще всего у россиян. На это глава ФССП ответил, что многие люди становятся должниками «не только по кредитам, но и по платежам за ЖКУ».

Тогда же глава ФССП представил примерный портрет среднестатистического российского должника. Это гражданин в возрасте 30-45 лет, вне зависимости от пола, имеющий долг в размере 173 тысячи рублей. В то же время малообеспеченные должники — как правило, женщины 40-50 лет с ребенком. У таких людей есть единственное жилье, на которое обращать взыскание нельзя. В итоге, как отметил Аристов, «с этих людей практически взять нечего».

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2023 года в России резко выросло число неплательщиков по банковским кредитам. По итогам января-июня их количество увеличилось уже почти на 3,3 миллиона — до 17,7 миллиона человек против 14,4 миллиона годом ранее. При этом число таких заемщиков растет из года в год.