Рита Ора показала фигуру в купальнике

Британская певица и актриса Рита Ора показала фигуру на новом откровенном фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 32-летняя звезда предстала в черном раздельном купальнике, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом исполнительница частично оголила свою грудь. Кроме того, на кадре видно, что Ора надела специальные тапочки, предназначенные для хождения по гальке и кораллам.

Ора распустила волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала бусы, браслеты и массивные серьги-кольца. «Отыгрываю все назад», — подписала она публикацию.

Ранее в августе Рита Ора примерила прозрачное платье без бюстгальтера. На размещенном снимке 32-летняя исполнительница надела черный наряд из кружева на тонких бретелях, демонстрируя подтянутую фигуру. При этом на фото видно, что звезда отказалась от нижнего белья, частично показав обнаженную грудь.