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18:02, 29 августа 2023Наука и техника

В России оценили импортозамещенный SJ-100

Летчик Попов: на самолете SJ-100 импортозаместили около 40 систем и агрегатов

Фото: Пресс-служба ПАО «ОАК» / ТАСС

На российском самолете SJ-100, который совершил первый полет, импортозаместили около 40 систем и агрегатов. Обновленный самолет оценил генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов в эфире радио Sputnik.

По его словам, первый полет SJ-100 — это победа российской промышленности над санкциями. «Эту задачу нашей авиационной промышленности поставили три-четыре года назад. А ведь для авиации это очень короткий срок. На Superjet было импортозамещено около 40 систем и агрегатов. Это прежде всего авионика, пилотажные приборы. Стойки шасси изменили, сделали конструктивно по-другому, электрооборудование поменять нужно было коренным образом, и все это было сделано», — сказал Попов.

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Летчик напомнил, что в ближайшее время совершит полет второй образец самолета SJ-100, который получит российские двигатели ПД-8.

Ранее в августе стало известно, что импортозамещенный SJ-100, который для ускорения летных испытаний оснастили французско-российскими двигателями SaM146, совершил первый полет. В ходе испытаний подтвердили стабильную работу всех отечественных систем.

В том же месяце технический директор компании «Навигатор» Сергей Чанушкин сообщил, что российскую систему предупреждения столкновения в воздухе начали поставлять для установки на гражданские самолеты SJ-100. Российская разработка стала аналогом американской системы TCAS.

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    Даниил Иринин
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