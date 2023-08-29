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12:51, 29 августа 2023Мир

Премьер Японии созвонился с Зеленским

Премьер Японии Кисида провел переговоры с президентом Украины Зеленским
СюжетСаммит G7

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters

Японский премьер-министр Фумио Кисида созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики провели телефонные переговоры. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

В ходе беседы стороны, предположительно, затрагивали вопросы финансовой поддержки Киева. Утверждается, что Токио хочет помочь в восстановлении инфраструктуры Украины.

Последняя беседа Кисиды и Зеленского была в конце июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО. При этом в тот момент политики не смогли полноценно провести переговоры из-за плотного графика.

В июне Кисида также заявил, что Токио продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, а также восстановлении страны. На эту поддержку Япония пообещала выделить 7,6 миллиарда долларов. В конце мая лидеры встречались в Хиросиме — тогда украинский президент прилетал в Японию для участия в саммите G7.

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    Варвара Кошечкина
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