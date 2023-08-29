Премьер Японии созвонился с Зеленским

Премьер Японии Кисида провел переговоры с президентом Украины Зеленским

Японский премьер-министр Фумио Кисида созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики провели телефонные переговоры. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

В ходе беседы стороны, предположительно, затрагивали вопросы финансовой поддержки Киева. Утверждается, что Токио хочет помочь в восстановлении инфраструктуры Украины.

Последняя беседа Кисиды и Зеленского была в конце июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО. При этом в тот момент политики не смогли полноценно провести переговоры из-за плотного графика.

В июне Кисида также заявил, что Токио продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, а также восстановлении страны. На эту поддержку Япония пообещала выделить 7,6 миллиарда долларов. В конце мая лидеры встречались в Хиросиме — тогда украинский президент прилетал в Японию для участия в саммите G7.