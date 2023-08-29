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15:16, 29 августа 2023Наука и техника

Эксперты оценили S.T.A.L.K.E.R. 2

В Digital Foundry оценили S.T.A.L.K.E.R. 2, рассказав о недостатках игры

Изображение: S.T.A.L.K.E.R. 2

Специалисты Digital Foundry протестировали демо-версию S.T.A.L.K.E.R. 2 и рассказали о впечатлениях. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале проекта.

Эксперты медиа оценили демо-версию тайтла на выставке Gamescom 2023. Авторы подчеркнули, что интерес к ранней версии S.T.A.L.K.E.R. 2 был очень высоким, но им удалось оценить игру. Специалисты заявили, что, на первый взгляд, новинка выглядит отлично — увиденная ими картинка показалась очень четкой.

После подробного изучения игры эксперты рассказали и о недостатках. Так, им не понравилась странная дымка около деревьев и некоторых других объектов и практически полное отсутствие лицевой анимации. Также голоса неигровых персонажей (NPC) им показались «очень необычными».

Энтузиасты Digital Foundry отметили искусственный интеллект NPC — персонажи, по мнению авторов проекта, передвигаются и стреляют гораздо лучше, чем в первой части S.T.A.L.K.E.R. В заключение специалисты заявили, что демо-версия вызвала у них смешанные чувства: с одной стороны, у игры есть потенциал, с другой, разработчикам придется улучшить очень многое.

В конце августа в GSC Game World заявили, что выход S.T.A.L.K.E.R. 2 переносится на 2024 год. Также в студии опубликовали новый трейлер продолжения популярной игровой серии.

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    Андрей Ставицкий
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