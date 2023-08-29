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14:47, 29 августа 2023Россия

Губернатор привел подробности об упавшем вертолете Ми-8 в Челябинской области

Текслер: спецслужбы начали работу на месте падения вертолета Ми-8 авиаотряда ФСБ

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спецслужбы начали работу на месте падения вертолета Ми-8, принадлежащего авиаотряду ФСБ, в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области. Такие подробности привел губернатор российского региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

Он отметил, что местные жители в результате случившегося не пострадали. Постройки также не получили повреждений, пояснил челябинский губернатор.

«На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие», — написал Текслер.

На борту воздушного судна находились четыре человека, по предварительным данным, трех из них спасти не удалось, указал в посте челябинский глава.

О падении вертолета стало известно днем во вторник, 29 августа.

В конце июля на Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8. Причиной аварии тогда были названы электрические провода, которые помешали воздушному судну при заходе на посадку.

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    Анна Щербакова
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