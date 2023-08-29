Нескольким регионам России предрекли потопы

Синоптик Вильфанд анонсировал новые потопы в Приморье

Сложная неблагоприятная погода с угрозой потопов прогнозируется на текущей неделе в некоторых регионах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Лентой.ру».

Речь идет о юго-востоке России, в частности Приморском крае, юге Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области, предупредил специалист.

«Приморье постоянно под воздействием сильных осадков, там они такие, что за двое суток выпадает месячная норма, и уже неоднократно такие ситуации были. Сложное сочетание циклонов континентального происхождения и тайфунов приводит к тому, что в целом ряде районов — Партизанском, Уссурийском, Дальнереченском и других — подтопления тех строений и домов, которые находятся в пониженных местах или низко к пойме. Там очень интенсивные осадки были и будут продолжаться, что приводит к сложным ситуациям», — поделился синоптик.

Он отметил, что летом в Приморье прошло очень большое количество осадков и три тайфуна, вышедших с юго-запада океана. Так как интенсивные дожди не прекращаются, почва в регионе переувлажнена и больше их не впитывает, объяснил он. Поэтому мощные осадки стекают по водосбору в русла рек, где уровень воды превышает опасные отметки. Из-за этого начинает заливать сельхозугодья и дороги. Так как транспортная логистика прекращается, люди остаются без снабжения.

Ранее из-за подтоплений в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом заявил губернатор пострадавшего от осадков региона Олег Кожемяко.

Непогода обрушилась на российский регион на прошлой неделе. По данным МЧС на утро 28 августа, в 14 муниципальных образований края остаются подтопленными 122 жилых дома, водой все еще отрезаны 22 населенных пункта. Для ликвидации последствий разгула стихии привлечено свыше 850 человек и 140 единиц техники.

