Задержанный за подготовку теракта в РФ признался в содеянном и попал на видео

Задержанный за подготовку теракта в Калуге признался в содеянном

Житель Калужской области, которого задержали за подготовку теракта на объекте критической инфраструктуры в Калуге, признался в содеянном. Это попало на видео, которое публикует РИА Новости.

На кадрах задержанный рассказал, что сначала переводил деньги на поддержку организации на территории Украины, а потом с ним связался мужчина по имени Тарас и поручил создать взрывное устройство. «Мне поступило задание собрать компоненты для взрывного устройства», — сказал он.

После этого россиянин разместил их в тайниках на территории Калужской области. Далее он получил инструкции по выезду из России. Мужчина купил билеты, но его задержали при попытке выехать из страны. На кадрах видно, что задержание происходило на железнодорожной станции.

29 августа ФСБ задержала жителя Калужской области, который собирался поехать на Украину и вступить в бригаду «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Он также готовил теракт на объекте критической инфраструктуры.