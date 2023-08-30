МИД России назвал инициативу Путина оптимальной альтернативой зерновой сделке

Главы МИД РФ и Турции обсудят инициативу Путина как альтернативу зерновой сделке

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудят и проработают параметры выполнения инициативы президента России Владимира Путина по поставкам в Турцию одного миллиона тонн зерна, которую считают оптимальной альтернативой зерновой сделке. Об этом говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

Отмечается, что инициатива российского президента предусматривает организацию поставок в Турцию российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.