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18:46, 30 августа 2023Мир

МИД России назвал инициативу Путина оптимальной альтернативой зерновой сделке

Главы МИД РФ и Турции обсудят инициативу Путина как альтернативу зерновой сделке

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудят и проработают параметры выполнения инициативы президента России Владимира Путина по поставкам в Турцию одного миллиона тонн зерна, которую считают оптимальной альтернативой зерновой сделке. Об этом говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

Отмечается, что инициатива российского президента предусматривает организацию поставок в Турцию российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.

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    Семен Александров
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