Россиянам назвали способы защититься от коллекторов

В «Стопдолге» посоветовали россиянам записывать разговоры с коллекторами

Несмотря на действующее законодательство, коллекторы иногда пренебрегают правилами, а с 2022 года количество нарушений начало расти, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» директор федеральной юридической компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая. По ее словам, взыскатели иногда звонят клиенту по поводу чужого долга, часто оказывают на него давление через родственников, друзей или соседей, а также могут шантажировать должника, на что по закону не имеют права.

Эксперт напомнила гражданам, что если кредитор звонит по долгу клиента, то коллектор имеет право требовать оплату напрямую, но не оказывать психологического насилия на человека или прибегать к угрозам в его адрес. Он также может организовать с должником встречу, но на ней должен присутствовать только один взыскатель.

Кроме того, коллекторы могут отправлять должникам СМС не чаще двух раз в сутки и звонить в дневное время не чаще двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Наконец, взыскатели имеют право подавать иск для принудительного взыскания долга через судебных приставов в течение трех лет с момента просрочки.

В случае любого нарушения законодательства Зебницкая советует обращаться с жалобой в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Для этого гражданин должен написать жалобу в свободной форме, приложить доказательства нарушений (например, детализацию звонков, скриншоты переписок, записи разговоров) и направить ее в службу судебных приставов по месту регистрации. В более серьезных ситуациях защитой для клиента станет обращение в Банк России, Генпрокуратуру, а при угрозах жизни или порче имущества — в МВД. За нарушение закона кредитора, который обратился к услугам коллекторов, могут оштрафовать на сумму от 50 до 300 тысяч рублей.

Также полезным будет фиксировать все звонки и переписку с коллекторами, например, используя диктофон, назвала еще один способ бороться с коллекторами юрист. При этом при любом контакте с коллектором необходимо запрашивать его данные: место работы, а также канал, через который он узнал о задолженности клиента.

В конце июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект об изменении деятельности коллекторов, который предполагает, что представлять кредитора теперь смогут не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие с ним в одну группу лиц. Теперь закон также разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг, в том числе общаться с ним в чате. Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечал, что такие нововведения во многом «сводят к нулю» усилия, направленные на защиту прав должников и предотвращение злоупотреблений со стороны коллекторов.