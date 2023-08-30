ЦСКА победил «Сочи» в матче Кубка России

ЦСКА по пенальти обыграл «Сочи» в матче Кубка России

ЦСКА победил «Сочи» в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи, которая прошла в Сочи, завершилось безголевой ничьей. Победитель игры определился в серии пенальти, где сильнее оказался столичный клуб, — 5:4.

Впервые за несколько матчей ворота ЦСКА защищал Игорь Акинфеев. Капитан московской команды не выходил на поле из-за повреждения.

После трех матчей армейцы имеют в активе пять очков и располагаются на второй строке в турнирной таблице группы А. Команда из Сочи с четырьмя очками занимает третье место.

В другом матче группы А «Оренбург» в гостях обыграл воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 1:0. На счету «Оренбурга» шесть очков и первое место в турнирной таблице квартета. «Факел» с тремя очками располагается на последней строке.