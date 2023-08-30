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17:54, 30 августа 2023Моя страна

На ремонт цирка в Челябинске направят 200 миллионов рублей

Росгосцирк направит 200 миллионов рублей на ремонт цирка в Челябинске
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Цирк в Челябинске, который начали ремонтировать в 2019 году, рассчитывая закончить все работы к началу саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в 2020 году, получил федеральное финансирование. Как уточнил в беседе с ТАСС замминистра культуры Челябинской области Дмитрий Столбов, на завершение работ было выделено 200 миллионов рублей.

Отмечается, что здание цирка было возведено в 1980 году, с тех пор в нем ни разу не делали капитальный ремонт.

Комментируя текущую ситуацию, замглавы Минкульта указал, что ремонт «находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера». По его словам, Министерство культуры региона поддерживает диалог с Росгорцирком, при этом ведомство настаивает на завершении всех запланированных работ в кратчайшие сроки.

«Новость заключается в том, что на этот год Росгосцирк выделил 200 миллионов рублей», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в среду, 30 августа, открыли парк «Светлая долина».

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