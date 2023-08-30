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16:26, 30 августа 2023Россия

Шойгу попросил увеличить производство РЛС для нужд СВО

Министр обороны Шойгу попросил увеличить производство РЛС для нужд спецоперации

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу попросил увеличить производство РЛС для нужд спецоперации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал военного ведомства.

30 августа министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области.

Шойгу отметил определяющее значение средств контрбатарейной борьбы при проведении спецоперации. «Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы», — пояснил он.

Ранее холдинг «Росэлектроника» представил компактную радиоэлектронную станцию (мини-РЛС). Это оборудование предназначено для обнаружения малых дронов в городах.

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    Алан Босиков
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