Шойгу попросил увеличить производство РЛС для нужд СВО

Министр обороны Шойгу попросил увеличить производство РЛС для нужд спецоперации

Глава Минобороны Сергей Шойгу попросил увеличить производство РЛС для нужд спецоперации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал военного ведомства.

30 августа министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области.

Шойгу отметил определяющее значение средств контрбатарейной борьбы при проведении спецоперации. «Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы», — пояснил он.

Ранее холдинг «Росэлектроника» представил компактную радиоэлектронную станцию (мини-РЛС). Это оборудование предназначено для обнаружения малых дронов в городах.