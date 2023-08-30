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17:28, 30 августа 2023Спорт

Российская шахматистка-чемпионка оценила выступления под нейтральным флагом

Российская шахматистка Горячкина заявила, что на нее не давит нейтральный флаг

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская шахматистка Александра Горячкина оценила выступления на международных турнирах под нейтральным флагом. Об этом она рассказала на пресс-конференции МИА «Россия сегодня».

Спортсменка заявила, что отсутствие национальной символики на нее никак не давит. «Все знают, откуда я приехала, куда вернусь. Знают, какую страну представляю. Флаг и гимн важны для спортсмена, но меня и Кубок устроит», — отметила она.

21 августа трехкратная чемпионка России Горячкина, выступая под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), выиграла Кубок мира. В финале турнира, который проходил в азербайджанском Баку, она оказалась сильнее болгарки Нургюл Салимовой.

ФИДЕ разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в том случае, если до этого не будет принято другое решение.

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    Дарья Коршунова
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