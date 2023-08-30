Российская шахматистка-чемпионка оценила выступления под нейтральным флагом

Российская шахматистка Горячкина заявила, что на нее не давит нейтральный флаг

Российская шахматистка Александра Горячкина оценила выступления на международных турнирах под нейтральным флагом. Об этом она рассказала на пресс-конференции МИА «Россия сегодня».

Спортсменка заявила, что отсутствие национальной символики на нее никак не давит. «Все знают, откуда я приехала, куда вернусь. Знают, какую страну представляю. Флаг и гимн важны для спортсмена, но меня и Кубок устроит», — отметила она.

21 августа трехкратная чемпионка России Горячкина, выступая под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), выиграла Кубок мира. В финале турнира, который проходил в азербайджанском Баку, она оказалась сильнее болгарки Нургюл Салимовой.

ФИДЕ разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в том случае, если до этого не будет принято другое решение.