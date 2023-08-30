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13:58, 30 августа 2023Россия

Российские военные уничтожили вагоны с боеприпасами ВСУ из ОТРК «Искандер»

Вооруженные силы России уничтожили вагоны с боеприпасами ВСУ из «Искандера»

Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Российские военные уничтожили вагоны с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил журналистам представитель группировки «Восток» Олег Чехов, заявление приводится в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам Чехова, цель удара располагалась северо-восточнее населенного пункта Великая Новоселка.

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Представитель группировки отметил, что вагоны с вооружением были уничтожены прямо на станции разгрузки. Кроме того, в этом районе был применен барражирующий боеприпас «Ланцет», из которого была подбита украинская артиллерийская установка «Акация».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в городе Запорожье был поражен цех по обслуживанию локомотивов и вагонов завода «Запорожсталь», на котором украинские военные оборудовали площадку по починке техники. Удар по цеху был нанесен ракетой «Искандер».

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    Марк Леонов
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