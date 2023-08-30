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09:37, 30 августа 2023Ценности

Филиппа Киркорова высмеяли в сети со словами «чудо в перьях»

Кадр: @fkirkorov

Фанаты высмеяли в сети российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова со словами «чудо в перьях». Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летний артист поделился видео, в котором он предстал в штанах с пестрым принтом и объемной розовой накидке с воланами, надетой на голое тело. Также его образ дополнила шляпа с перьями.

Поклонники не оценили внешний вид певца, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Почему розовый цвет? Помнится, он его ненавидел. Аж до скандала доходило», «Дяденьке почти 60», «Это мое покрывало! Поиграл и хватит. Верни обратно», «Что за розовое чудо», «Надо же внимание как-то к себе привлечь», — высказывались они.

В декабре 2022 года Филипп Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». Артист посетил показ фильма «Елки-9», который состоялся 30 ноября, в желтых брюках, разноцветной футболке и куртке. При этом его образ дополняли черная кепка бренда Moschino, солнцезащитные очки и массивные цепи. На красной дорожке певец объяснил журналистам, почему он носит подобную одежду.

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    Карина Черных
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