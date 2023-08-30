Кандидатуру министра спорта Матыцина выдвинули на пост почетного президента FISU

Кандидатуру министра спорта России Олега Матыцина выдвинули на пост почетного президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Об этом РИА Новости сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

«РССС выдвинул Матыцина на пост почетного президента FISU, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов выдвинут на должность вице-президента FISU», — заявил он.

Матыцин занимал пост главы FISU с 2015 года. В 2021 году он приостановил деятельность на посту президента FISU после того, как Спортивный арбитражный суд запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации. Он временно возложил полномочия по руководству на швейцарца Леонца Эдера.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В том числе спортсмены пропустили две Универсиады.