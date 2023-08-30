Купающийся в луже медведь попал на видео

Жители Башкирии опубликовали видео с купающимся в луже медведем

Жители Башкирии сняли на видео медведя, купающегося в луже. Видео появилось в сообществе «Караидель» во «ВКонтакте».

«Мишка принимает ванны в придорожной луже где то на трассе между Караиделем и Тастубой», — говорится в сообщении.

На кадрах запечатлен медведь, лежащий на спине и отмывающий задние лапы, задрав их. Пользователей соцсети умилило видео. Они предположили, что животное отмывает летнюю грязь и готовится к осени.

Ранее сообщалось, что россиянин накормил медведя с рук и попал на видео. Снявшие этот случай очевидцы переживали за автолюбителя. Получив корм и не причинив вреда мужчине, хищник убежал в лес.

