Власти Ростовской области опровергли данные о работе системы ПВО

Власти опровергли данные о работе ПВО под Ростовом-на-Дону и сообщили об учениях

Информация о том, что в Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора российского региона, передает ТАСС.

«Системы ПВО не работали, никаких причин для этого зафиксировано не было», — сообщили власти, реагируя на сообщения в Telegram-каналах о громких звуках в районе села Чалтырь под Ростовом-на-Дону.

Там добавили, что в районе населенного пункта проводятся плановые учения, из-за чего местные жители могли услышать громкие звуки.

В ночь на среду, 30 августа, Украина атаковала семь регионов России с помощью беспилотников. Под удар попали Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь. Помимо этого, в Черном море самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера ВСУ с 50-ю военными.

Президенту России Владимиру Путину доложили о ночной атаке дронов по семи регионам страны. Оценивая возможность прилета дронов в Псков из Прибалтики, официальный представитель Кремля Дмитрий Пескв заявил, что военные эксперты изучают этот вопрос.