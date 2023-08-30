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17:17, 30 августа 2023Экономика

После смены бренда Domino's Pizza в России пообещали новое меню

Ресторатор Пинский заявил о переходном периоде и смене рецептов в Dомиno Pizza

Фото: @timatiofficial

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский приобрели порядка 60 ресторанов у франчайзи сети Domino's Pizza в России, а также договорились о сотрудничестве примерно с таким же количеством заведений. При этом бренд и бизнес иностранных владельцев сети они не покупали, сообщает ТАСС.

По словам Пинского, франчайзи, узнавшие о намерении владельцев Domino's Pizza покинуть российский рынок, «пребывали в некотором шоке, потому что они от них полностью зависели». В течение переходного периода, который, как ожидается, продлится месяц, владельцы пообещали улучшить рецептуру блюд, внедрить систему проверки качества на основе искусственного интеллекта, а франчайзи и сотрудникам предложить новые условия.

В частности, планируется, что рестораны новой сети будут работать только с локальными поставщиками и на российском программном обеспечении. Название сети, как стало известно 30 августа, уже изменено на Dомиno Pizza.

О переходе к Тимати и Пинскому контроля над российской сетью Domino’s Pizza накануне сообщил сам рэпер. Перед этим он через соцсети призвал обсудить возможную сделку по выкупу этого бизнеса. Причиной такого предложения стало заявление управлявшей сетями Domino's Pizza в России DP Eurasia о прекращении попыток продать активы и начале процедуры банкротства. Свои действия компания объяснила усложнением условий ведения бизнеса в стране.

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    Дмитрий Воронин
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