Сеть пиццерий рэпера Тимати получит название Dомиno Pizza

ReBro: рэпер Тимати переименует Domino's Pizza в Dомиno Pizza

Новым названием сети пиццерий Domino's Pizza, развитием которой в России теперь займутся рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский, станет Doмиno Pizza. Telegram-канал ReBro, который ведет ресторатор Дмитрий Левицкий, сообщил об этом, приложив фото вывески из флагманской точки в Москве.

Как сообщает NEWS.ru, чей корреспондент побывал на презентации обновленного бренда, новое название можно увидеть на витрине ресторана, а также на коробке для пиццы. Цветовая гамма логотипа серьезных изменений не претерпела.

О переходе к Тимати и Пинскому контроля над российской сетью Domino’s Pizza стало известно 29 августа. Перед этим рэпер через соцсети призвал владельцев бренда связаться с ним, чтобы обсудить возможную сделку по выкупу их бизнеса.

Причиной такого предложения стало заявление управлявшей сетями Domino's Pizza в России DP Eurasia о прекращении попыток продать активы и начале процедуры банкротства. Свои действия компания объяснила усложнением условий ведения бизнеса в стране.