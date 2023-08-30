Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:03, 30 августа 2023Экономика

Сеть пиццерий рэпера Тимати получит название Dомиno Pizza

ReBro: рэпер Тимати переименует Domino's Pizza в Dомиno Pizza

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Новым названием сети пиццерий Domino's Pizza, развитием которой в России теперь займутся рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский, станет Doмиno Pizza. Telegram-канал ReBro, который ведет ресторатор Дмитрий Левицкий, сообщил об этом, приложив фото вывески из флагманской точки в Москве.

Как сообщает NEWS.ru, чей корреспондент побывал на презентации обновленного бренда, новое название можно увидеть на витрине ресторана, а также на коробке для пиццы. Цветовая гамма логотипа серьезных изменений не претерпела.

О переходе к Тимати и Пинскому контроля над российской сетью Domino’s Pizza стало известно 29 августа. Перед этим рэпер через соцсети призвал владельцев бренда связаться с ним, чтобы обсудить возможную сделку по выкупу их бизнеса.

Причиной такого предложения стало заявление управлявшей сетями Domino's Pizza в России DP Eurasia о прекращении попыток продать активы и начале процедуры банкротства. Свои действия компания объяснила усложнением условий ведения бизнеса в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Мировым ценам на макароны предрекли рост

    Известная 58-летняя модель показала лицо без косметики

    В России усомнились в выводах следствия о взрывах на «Северных потоках»

    В Чечне отчитались о возвращении в республику сбежавшей от родни девушки

    Дроздов рассказал о самочувствии после операции

    Россиянин стал фигурантом уголовного дела по факту лесного пожара в Геленджике

    Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»

    Рудковская призвала расследовать причины исчезновения фигуристки Горбачевой

    США лишили российскую компанию возможности выпускать газовое оборудование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости