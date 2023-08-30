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19:46, 30 августа 2023Ценности

Раскрыта оптимальная частота стирки постельного белья

Фото: Pxhere

Маркетинговый и креативный директор компании Terrys Fabrics Гарет Коксалл раскрыл оптимальную частоту стирки постельного белья. Его комментарий публикует издание Express.co.uk.

Пододеяльники, наволочки и простыни эксперт посоветовал очищать от грязи каждую неделю. По его словам, две недели — это максимально допустимый срок применения чистого белья. «Простыни накапливают омертвевшую кожу, пыль и невидимую грязь, поэтому их регулярная стирка важна для соблюдения гигиены», — пояснила он.

В свою очередь подушки собеседник издания рекомендовал стирать в горячей воде раз в три месяца, чтобы уничтожать все микробы и организмы, которые появляются из-за пыли.

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Специалист добавил, что в жаркую погоду в волокнах ткани накапливается пот и масла от уходовых средств. Кроме того, в постели могут оставаться остатки еды или шерсти домашних питомцев. Коксалл отметил, что при несоблюдении правил по уходу за изделиями можно подвергнуться появлению аллергии, астмы или высыпаний на коже.

В июле журналистка Сара Демпси и блогерша Линси Кромби назвали действенный способ, которые помогает вернуть мягкость полотенцам. По словам экспертов, удалить остатки моющего средства с волокон ткани, из-за которого изделие затвердевает после стирки, помогает белый уксус. Кромби также отметила, что упомянутое средство может быть заменой кондиционеру для белья.

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    Екатерина Ештокина
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