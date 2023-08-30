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16:27, 30 августа 2023Наука и техника

Найден препарат для лечения опаснейшего вида рака

Nature Cancer: найдено лекарство против одного из опаснейших видов рака

Фото: Unsplash

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана нашли препарат, который эффективен против одного из опаснейших видов рака — аденокарциномы поджелудочной железы. При этом диагнозе пятилетняя выживаемость пациентов не превышает десяти процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Как уточняется, новое лекарство воздействует на фиброзную (сетка рубцов, снижающая эффективность химиотерапии) ткань в опухолях. В ходе экспериментов препарат PXS-5505 был протестирован в комбинации с химиотерапией. У подопытных животных время выживания возросло более чем на 35 процентов по сравнению с группой, где использовали только химиотерапию. Комбинированная терапия также снизила на 45 процентов распространение рака (метастаз) на другие органы, например, печень.

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На данный момент вещество находится во второй фазе клинических испытаний для лечения рака костного мозга. Механизм его работы заключается в блокировке семейства ферментов, которые играют решающее значение для отложения коллагена в фиброзной ткани вокруг опухолей.

В августе 2023 года сотрудники Сиднейского университета пришли к выводу, что пять минут физической активности в день могут уменьшить риск развития некоторых видов рака на 32 процента.

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    Елена Апазиди
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