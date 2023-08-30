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11:09, 30 августа 2023Мир

Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Reuters: Россия отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Россия уведомила Бразилию о решении «на данный момент» не расследовать обстоятельства гибели основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в соответствии с международными стандартами, пишет Reuters.

Отмечается, что ранее Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) заявил о готовности присоединиться к расследованию «в интересах повышения авиационной безопасности», если оно будет проведено в соответствии с международными правилами.

Глава CENIPA Марсело Морено заявил агентству, что Москва не обязана соглашаться, ей лишь «рекомендовано это сделать», отметив, что участие бразильской стороны было бы дистанционным.

23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, в том числе Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Выживших нет. По одной из версий, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище. Подобный формат погребения был пожеланием родственников.

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