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08:36, 30 августа 2023Россия

Власти оценили последствия атаки беспилотника в Рязанской области

Власти Рязанской области: после атаки дрона никто не пострадал, разрушений нет
СюжетВзрывы в Рязанской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После атаки беспилотника на Рязанскую область разрушений не зафиксировано. Об этом, оценивая последствия происшествия, сообщило правительство российского региона, передает РИА Новости.

«Разрушений нет, пострадавших нет», — сообщили власти.

В ночь на среду, 30 августа, в Рязанской области были сбиты два беспилотника. Никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось. Звуки взрыва слышали в Московском и Приокском районах.

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В сети также появились кадры с моментом взрыва в регионе.

Помимо Рязанской области, ВСУ за ночь атаковали еще шесть российских регионов. Под удар попали Московская, Орловская, Калужская, Брянская и Псковская области, а также Севастополь. Помимо этого, в Черном море самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера ВСУ с 50-ю военными.

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    Анастасия Шейкина
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