Власти оценили последствия атаки беспилотника в Рязанской области

Власти Рязанской области: после атаки дрона никто не пострадал, разрушений нет

После атаки беспилотника на Рязанскую область разрушений не зафиксировано. Об этом, оценивая последствия происшествия, сообщило правительство российского региона, передает РИА Новости.

«Разрушений нет, пострадавших нет», — сообщили власти.

В ночь на среду, 30 августа, в Рязанской области были сбиты два беспилотника. Никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось. Звуки взрыва слышали в Московском и Приокском районах.

В сети также появились кадры с моментом взрыва в регионе.

Помимо Рязанской области, ВСУ за ночь атаковали еще шесть российских регионов. Под удар попали Московская, Орловская, Калужская, Брянская и Псковская области, а также Севастополь. Помимо этого, в Черном море самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера ВСУ с 50-ю военными.