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08:26, 30 августа 2023Забота о себе

Названа польза секса для пожилых людей

Социолог Шен: секс влияет на когнитивные способности у пожилых

Фото: Nani Chavez / Unsplash

Количество и качество секса в пожилом возрасте положительно влияют на когнитивные способности человека, считают социологи и исследователи сексуальности Шеннон Шен и Линда Уэйт. Пользу интимной близости после 60 лет они назвали изданию Everyday Health.

Шен рассказала, что принимала участие в исследовании, где изучалась связь между половой жизнью и когнитивными способностями в пожилом возрасте. Его результаты показали, что люди, которые в 75-90 лет занимались сексом один раз в неделю или чаще, спустя пять лет имели лучшие когнитивные способности, чем их ровесники без половых контактов. При этом специалистка отметила, что на умственные возможности людей в возрасте от 62 до 74 лет влияло не количество, а качество секса, то есть физическое удовольствие и эмоциональное удовлетворение.

Линда Уайт также отметила положительное воздействие секса на способность анализировать информацию в пожилом возрасте. Она назвала две причины достижения такого эффекта — физиологическую и социальную. Первая, по ее словам, связана с выбросом эндорфинов, притоком крови и физическими нагрузками, а вторая — с необходимостью взаимодействовать и общаться во время полового контакта.

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Ранее сексопатолог Сари Купер назвала последствия длительного воздержания у пожилых людей. По ее словам, из-за отсутствия половой жизни снижается либидо, ухудшается тонус интимных мышц, возникают болезненные ощущения и импотенция.

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    Екатерина Улитина
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