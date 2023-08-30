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12:07, 30 августа 2023Россия

В небе над Калужской областью сбили еще один беспилотник

Губернатор Шапша: в небе над Калужской областью сбили еще один беспилотник
Владислав Шапша

Владислав Шапша. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В небе над Калужской областью сбили еще один беспилотник. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram.

Дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Обломки аппарата упали вне населенных пунктов, уточнил губернатор.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушении инфраструктуры не последовало.

Случившееся стало уже вторым с начала дня сообщением об атаке беспилотника на регион. Утром 30 августа Шапша сообщил о дроне самолетного типа, уничтоженном в Сухиничском районе Калужской области.

В ночь 30 августа украинские беспилотники атаковали семь российских регионов. Под ударом оказались Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь.

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    Алан Босиков
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