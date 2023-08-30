Россиянкам назвали трендовую осеннюю одежду

Стилистка Надя Иванова назвала россиянкам трендовую одежду на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка посоветовала присмотреться к пальто в стиле old money, которое может быть бежевым, серым или в мелкую клетку. «Хорошо, если это пальто будет вам немного великовато и вызывать ассоциации с мужскими формами», — пояснила она и добавила, что данный предмет гардероба можно сочетать с платьями, спортивными костюмами или классическими брюками.

В грядущем сезоне также стоит присмотреться к укороченным и при этом объемным пуховикам в различной цветовой гамме. «Их можно сочетать как с более классическими элементами одежды, так и с более молодежными, создавая образы в стиле кэжуал», — уточнила эксперт.

Кроме того, трендом станет любая верхняя одежда из кожи. По ее словам, под эту категорию попадают классический тренч, бомбер, косуха и дубленки. «Причем тип кожи может быть абсолютно разнообразным: мягкая кожа напа, грубой выделки кожа, экокожа», — заявила собеседница издания.

Ранее стилистка Ирина Прядко назвала россиянкам модную замену резиновым сапогам в 2023 году. По словам специалистки, указанная обувь в основном подходит для дачи, по этой причине для прогулок по городу она посоветовала выбирать более актуальные варианты. Альтернативой эксперт назвала кожаные ботильоны, ботинки и сапоги на плоском ходу или платформе.