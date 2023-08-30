Российский истребитель уничтожил еще один катер ВСУ около острова Змеиный

Минобороны России: Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ около острова Змеиный

Российский истребитель Су-24 уничтожил еще один катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Змеиный. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что катер с экипажем находился в акватории Черного моря восточнее острова.

22 августа Минобороны России сообщало об уничтожении в этом же районе катера производства США, на котором передвигалась группа украинских десантников. Помимо того, ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как по судну ВСУ наносится удар из авиационной пушки.

Еще одно сообщение про уничтоженный катер появилось 30 августа. В оборонном ведомстве уточнили, что быстроходное военное судно противника было поражено восточнее острова Змеиный.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.