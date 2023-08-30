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15:16, 30 августа 2023Россия

Российский истребитель уничтожил еще один катер ВСУ около острова Змеиный

Минобороны России: Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ около острова Змеиный

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российский истребитель Су-24 уничтожил еще один катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Змеиный. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что катер с экипажем находился в акватории Черного моря восточнее острова.

22 августа Минобороны России сообщало об уничтожении в этом же районе катера производства США, на котором передвигалась группа украинских десантников. Помимо того, ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как по судну ВСУ наносится удар из авиационной пушки.

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Еще одно сообщение про уничтоженный катер появилось 30 августа. В оборонном ведомстве уточнили, что быстроходное военное судно противника было поражено восточнее острова Змеиный.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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