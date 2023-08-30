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16:45, 30 августа 2023Среда обитания

Одному виду «зеленой» энергетики предрекли проблемы

Reuters: ветроэнергетика столкнулась с проблемой огромных размеров лопастей

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

За последнее время все большее число производителей ветряных станций стали делать акцент на лопастях огромных размеров. В ряде случаев их размах превышает площадь футбольного поля, что увеличивает затраты на возведение подобных объектов, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на участников рынка.

Аналитики опасаются, что подобная «гонка» производителей к строительству огромных ветряных станций может принести отрасли больше вреда, чем их меньшие аналоги. На возведение гигантских лопастей необходимы гораздо большие объемы денежных затрат. Кроме того, для строительства подобных турбин нужны тонны редкоземельных металлов, включая неодим и диспрозий, основным поставщиком которых в мире выступает Китай.

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С учетом вышеперечисленных факторов возникает вопрос в общей целесообразности возведения огромных ветряных турбин на фоне высоких технических рисков и нестабильной прибыльности производителей в случае безветренной погоды, считают аналитики. «Ускорение циклов разработки новых моделей ветряных турбин в последние годы не принесло пользы. Отрасли необходимо замедлиться», — пришел к выводу представитель торговой группы WindEurope Кристоф Зипф.

Одним из крупнейших производителей гигантских ветреных станций является датская компания Ersted. Ее специалисты построили в общей сложности 169 огромных объектов у побережья Йоркшира. Каждая восьмимегаваттная модель может обеспечивать электроэнергией дом в течение дня за один оборот 81-метровых лопастей турбины. Главным конкурентом Ersted является фирма SSE, в ассортимент продукции которой входят новейшие турбины размером 107 метров, один оборот которых способен обеспечить электроэнергией жилое здание в течение двух суток.

Еще одним серьезным недостатком огромных ветряков стала их высокая опасность для птиц. Так, проект гигантской ветряной электростанции, разработкой которой занималась норвежская компания Wind Catching Systems, ранее назвали «машиной для убийства». Сотни роторов плавучей конструкции Windcatcher на каркасе высотой 300 метров сочли «измельчителями», а для большей безопасности птиц предложили установить предупреждающие знаки.

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    Анатолий Акулов
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