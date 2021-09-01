Гигантскую ветряную электростанцию назвали «машиной для убийства птиц»

Пользователи сети обсудили проект гигантской ветряной электростанции, который разрабатывает норвежская компания Wind Catching Systems. Конструкцию посчитали опасной для птиц. Комментарии собрало издание Dezeen.

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Плавучая конструкция получила название Windcatcher. Она будет состоять более чем из сотни роторов на каркасе высотой 300 метров. Объект будет пригоден для размещения в море. Задумка вызвала вопросы в сети, некоторые назвали ее «измельчителем» и «машиной для убийства птиц».

Участники обсуждения также призвали обезопасить животных. «Необходимо установить рядом предупреждающие знаки, чтобы птицы держались подальше», — в штуку предложил один из пользователей.

Были и те, кто похвалил задумку и выразил надежду, что конструкция поможет в распространении использования возобновляемых источников энергии. «Интересная концепция, которая, надеюсь, сработает так, как было запланировано», — отметили в сети.

О работе над проектом компания рассказала изданию в августе. По словам разработчиков, станция сможет обеспечить энергией 80 тысяч домов по той же цене, что и ископаемые виды топлива. Преимуществом концепции назвали возможность расположить сооружение не на мелководье, а в открытом море с более сильными ветрами.