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09:04, 31 августа 2023Ценности

Блогерша перечислила самую модную одежду на осень

Кадр: @amira.bessette / TikTok

Блогерша Амира Бессетт перечислила самую модную одежду на осень. Соответствующая информация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 507 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @amira.bessette регулярно публикует ролики, в которых оставляет рекомендации по созданию стильных образов. В одном из видео она посоветовала включить в гардероб водолазки. Помимо этого, по словам юзерши, дополнить свой образ можно с помощью берета. Также в список вошли ботинки челси с заостренными краями, плиссированные брюки и шерстяные платья.

Еще в одной публикации Бессет призвала отказаться от блуз с рисунком и выбирать взамен простые полосатые рубашки. Кроме того, она добавила, что внешний вид осенью будет удачно дополнять плащ.

Ранее стилист Александр Рогов назвал трендовую модель сапог на осень. Эксперт обратил внимание на высокие сапоги с пряжками по всей длине внешней стороны голенища итальянского бренда Miu Miu. Свои слова он проиллюстрировал снимками стритстайл-образов с указанной обувью.

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    Екатерина Ештокина
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