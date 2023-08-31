Артемий Лебедев назвал «редкостным говноедом» самого популярного YouTube-блогера

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал самого популярного в мире YouTube-блогера MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) за эксплуатацию темы денег в своих роликах. Причину, по которой ему не нравится творчество западного коллеги, он раскрыл в своем обзоре новостей. Видео доступно на Rutube.

Лебедев назвал MrBeast «редкостным говноедом». «Он, с одной стороны, дико популярен, страшно нравится детям. С другой стороны, эта популярность очень и очень фальшивая, потому что главный успех MrBeast заключается в том, что он всем обещает большие бабки, рассказывает, как он в бабках купается, сколько кому он денег подарил, сколько бабосиков можно намутить... MrBeast эксплуатирует самые низменные детские инстинкты, рассказывая про деньги», — заявил блогер.

Он также выразил уверенность в том, что с детьми, которые увлекаются роликами MrBeast, нужно провести беседу и дать им понять, что «не в деньгах счастье». Кроме того, следует помнить, что зачастую деньги используются в видео MrBeast в качестве реквизита, указал дизайнер.

В апреле MrBeast вошел в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии TIME. Помимо него, в перечень попали арестованный в России по делу о шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, предприниматель Илон Маск и другие известные лица.

MrBeast прославился благодаря роликам с челленджами, а также видео с актами благотворительности: к примеру, он мог дарить незнакомцам крупные суммы денег или автомобили. В ноябре 2022 года молодой человек стал самым популярным в мире YouTube-блогером, обогнав предыдущего обладателя титула PewDiePie (настоящее имя — Феликс Чельберг).