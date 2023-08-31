Раскрыт правильный способ подобрать бюстгальтер

Блогерши Кэти Вейр и Клаудия (фамилия неизвестна) раскрыли правильный способ подобрать женское нижнее белье. Соответствующая информация появилась в TikTok-аккаунте последней.

На размещенных кадрах инфлюэнсерши с никнеймами @weirwonderful и @hey.thecloset рассказали, что примерять бюстгальтер нужно, застегивая его на последний крючок. По словам женщин, каждые четыре месяца изделие изнашивается и растягивается, вследствие чего его приходится скреплять туже. Таким образом, одну модель можно носить чуть больше года.

«Когда вы начнете закреплять бюстгальтер на самую тугую застежку, тогда пора его сменить на новый. Кроме того, если вы постоянно подтягиваете бретели, значит, этот предмет гардероба вам уже не подходит», — заключили юзерши.

Ранее в августе модный стилист Мария Петерсон раскрыла россиянам способы выбрать мужское нижнее белье. По ее словам, трусы не должны давить или врезаться в кожу, но при этом должны обеспечивать достаточную поддержку. При это эксперт уточнила, что ткань изделия должна быть дышащей, приятной на ощупь и максимально натуральной.